Lea Prager wurde Vereinsmeisterin mit Zwergenten im Farbenschlag weiß.
Lea Prager wurde Vereinsmeisterin mit Zwergenten im Farbenschlag weiß. Bild: Eckhard Sommer
Hübsch anzusehen: Landente mit Haube im Farbenschlag blau-gelb.
Hübsch anzusehen: Landente mit Haube im Farbenschlag blau-gelb. Bild: Eckhard Sommer
Matthias Rentsch wurde Vereinsmeister mit Lockentauben im Farbenschlag weiß.
Matthias Rentsch wurde Vereinsmeister mit Lockentauben im Farbenschlag weiß. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Ganz in Weiß: Zwergenten und Lockentauben bei Ausstellung im Vogtland top
Von Eckhard Sommer
Erfolgreicher Start in die neue Saison: Am Wochenende fand in Tirpersdorf die Lokalschau des Geflügelzüchtervereins statt. Gezeigt wurden 184 Tiere.

Tierisch guter Start ins neue Jahr für die Tirpersdorfer Geflügelzüchter um den Vereinsvorsitzenden Thomas Rentsch: 184 Tiere, die einladend gestaltete Mehrzweckhalle als Ausstellungsraum, viele Besucher – gelungener hätte der Auftakt der neuen Zuchtsaison für die Tirpersdorfer bei ihrer Lokalschau am vergangenen Wochenende nicht sein...
