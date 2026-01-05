Ganz in Weiß: Zwergenten und Lockentauben bei Ausstellung im Vogtland top

Erfolgreicher Start in die neue Saison: Am Wochenende fand in Tirpersdorf die Lokalschau des Geflügelzüchtervereins statt. Gezeigt wurden 184 Tiere.

Tierisch guter Start ins neue Jahr für die Tirpersdorfer Geflügelzüchter um den Vereinsvorsitzenden Thomas Rentsch: 184 Tiere, die einladend gestaltete Mehrzweckhalle als Ausstellungsraum, viele Besucher – gelungener hätte der Auftakt der neuen Zuchtsaison für die Tirpersdorfer bei ihrer Lokalschau am vergangenen Wochenende nicht sein...