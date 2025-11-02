Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Erbe von Alfons Goram führen Sohn René und Tochter Peggy fort. Foto: Eckhard Sommer
Das Erbe von Alfons Goram führen Sohn René und Tochter Peggy fort. Foto: Eckhard Sommer Bild: Eckhard Sommer
Das Erbe von Alfons Goram führen Sohn René und Tochter Peggy fort. Foto: Eckhard Sommer
Das Erbe von Alfons Goram führen Sohn René und Tochter Peggy fort. Foto: Eckhard Sommer Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Gedenkabend für Gastwirt-Legende im Vogtland: „Behaltet den Vater in guter Erinnerung“
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 21. Dezember 2024 verstarb Alfons Goram, der ehemalige Wirt des Gasthofes Walfisch in Zwota. An ihn erinnerten am Samstag Freunde und Weggefährten mit einem kulinarisch-literarischen Abend.

Ein Tisch mit weißer Decke. Darauf ein dunkler Hut und eine Kerze. Sie flackerte sanft vor zwei Bildern: der ehemalige Walfisch-Wirt Alfons Goram und seine Frau Monika. Er trat im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, seine letzte Reise an, sie ging ihm nur wenige Monate voraus. Sohn René und die Tochter Peggy führen das Erbe fort. René Goram:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
30.10.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Bierfest, Blasmusik, Erinnerung Kult-Wirt
Zum Bierfest im alten Penny in Oelsnitz kamen im vergangenen Jahr 350 Gäste. OB Mario Horn zapfte das Fass an.
Zwischen Adorf und Zwota ist zum Start in den November viel los: Dazu gehört auch eines der ganz wenigen Konzerte von Inka Bause im Zuge ihres 40. Bühnenjubiläums - am Samstag in Bad Elster.
Ronny Hager
17.09.2025
3 min.
Wie findige Vogtländer ihren eigenen Schwarzbeerlikör auf den Markt brachten
René Goram mit dem Zwotaer Sommerhit „Zwosch!“
Zur Körbe in Zwota war erstmals ein Schwarzbeerlikör mit dem Namen „Zwosch!“ erhältlich. Die Resonanz darauf war so groß, dass für Nachschub gesorgt wurde. Hinter dem Hochprozentigem steckt zudem eine Geschichte.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
Mehr Artikel