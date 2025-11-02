Gedenkabend für Gastwirt-Legende im Vogtland: „Behaltet den Vater in guter Erinnerung“

Am 21. Dezember 2024 verstarb Alfons Goram, der ehemalige Wirt des Gasthofes Walfisch in Zwota. An ihn erinnerten am Samstag Freunde und Weggefährten mit einem kulinarisch-literarischen Abend.

Ein Tisch mit weißer Decke. Darauf ein dunkler Hut und eine Kerze. Sie flackerte sanft vor zwei Bildern: der ehemalige Walfisch-Wirt Alfons Goram und seine Frau Monika. Er trat im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, seine letzte Reise an, sie ging ihm nur wenige Monate voraus. Sohn René und die Tochter Peggy führen das Erbe fort. René Goram:...