Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden. Bild: Ronny Hager
Die Badsaison 2025 ist ausgefallen. Für das Waldbad gehen in der Gemeinde regelmäßig Spenden ein.
Die Badsaison 2025 ist ausgefallen. Für das Waldbad gehen in der Gemeinde regelmäßig Spenden ein. Bild: Ronny Hager
Das ist das Ziel der Triebeler: Ein dauerhaft nutzbares und gut besuchtes Waldbad.
Das ist das Ziel der Triebeler: Ein dauerhaft nutzbares und gut besuchtes Waldbad. Bild: Harald Sulski/Archiv
Oberes Vogtland
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.

Die Gemeinde Triebel will ihr undichtes Waldbad in Eigenleistung sanieren, statt Bauaufträge an Firmen zu vergeben. „Wir haben Firmen für Angebote angeschrieben. Die sind nicht bezahlbar. 100.000 Euro und mehr“, begründet Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) diese Vorgehensweise. Die Gemeinde setzt daher auf Eigenleistungen,...
