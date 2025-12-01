Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten

Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.

Die Gemeinde Triebel will ihr undichtes Waldbad in Eigenleistung sanieren, statt Bauaufträge an Firmen zu vergeben. „Wir haben Firmen für Angebote angeschrieben. Die sind nicht bezahlbar. 100.000 Euro und mehr“, begründet Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) diese Vorgehensweise. Die Gemeinde setzt daher auf Eigenleistungen,... Die Gemeinde Triebel will ihr undichtes Waldbad in Eigenleistung sanieren, statt Bauaufträge an Firmen zu vergeben. „Wir haben Firmen für Angebote angeschrieben. Die sind nicht bezahlbar. 100.000 Euro und mehr“, begründet Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) diese Vorgehensweise. Die Gemeinde setzt daher auf Eigenleistungen,...