Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Kinderhaus Regenbogen wird aus dem Bürgerbudget investiert. Ein Grünes Klassenzimmer soll entstehen.
Am Kinderhaus Regenbogen wird aus dem Bürgerbudget investiert. Ein Grünes Klassenzimmer soll entstehen. Bild: Eckhard Sommer
Am Kinderhaus Regenbogen wird aus dem Bürgerbudget investiert. Ein Grünes Klassenzimmer soll entstehen.
Am Kinderhaus Regenbogen wird aus dem Bürgerbudget investiert. Ein Grünes Klassenzimmer soll entstehen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Gleich dreimal: Wo in Bobenneukirchen investiert wird
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus dem Topf Bürgerbudget können Arbeiten in Turnhalle und Ratssaal umgesetzt werden. Eine Nummer größer wird ein Projekt am Kinderhaus Regenbogen.

Im Bösenbrunner Ortsteil Bobenneukirchen wird an drei Stellen investiert. Wie Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) sagte, hat die Gemeinde zweimal positive Antwort auf Anträge aus dem Kleinprojekte-Fördertopf Bürgerbudget erhalten. Mit dem Geld kann das Parkett in der Turnhalle schützend behandelt werden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
13:06 Uhr
2 min.
Rittergut Bösenbrunn: Warum Zimmererarbeiten teuer werden
Am Rittergut Bösenbrunn wird weitergebaut. Aus Bauabschnitt eins steht noch einiges an.
Der Gemeinderat hat das erste Los im zweiten Bauabschnitt vergeben. Es liegt 20.000 Euro über der Schätzung aus dem Jahr 2022. Dafür gibt es mehr als einen Grund.
Ronny Hager
16:00 Uhr
1 min.
Schönbrunn: Bald Bäume auf Fläche von alter Schule
2008 wurde die alte Schule Schönbrunn abgerissen. Auf der Fläche sollen Bäume gepflanzt werden.
Die Gemeinde Bösenbrunn will auf einer Brachfläche tätig werden. Am Montagabend geht es auch darum, ob Straßenbäume gepflanzt werden sollen.
Ronny Hager
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
Mehr Artikel