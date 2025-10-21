Gleich dreimal: Wo in Bobenneukirchen investiert wird

Aus dem Topf Bürgerbudget können Arbeiten in Turnhalle und Ratssaal umgesetzt werden. Eine Nummer größer wird ein Projekt am Kinderhaus Regenbogen.

Im Bösenbrunner Ortsteil Bobenneukirchen wird an drei Stellen investiert. Wie Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) sagte, hat die Gemeinde zweimal positive Antwort auf Anträge aus dem Kleinprojekte-Fördertopf Bürgerbudget erhalten. Mit dem Geld kann das Parkett in der Turnhalle schützend behandelt werden....