Grillabend im Vogtland eskaliert: 50-Jähriger greift betrunken Mitfeiernde an

Ein Grillabend in Adorf endete am Samstagabend mit einem Polizeieinsatz. Ein 50-jähriger Deutscher geriet laut Polizei gegen 22 Uhr in einen Streit mit anderen Gästen einer privaten Veranstaltung. Dabei bedrohte er mehrere Personen und griff in der Folge eine 37-Jährige sowie einen 24-Jährigen an, wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag...