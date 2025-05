Grundschüler im Vogtland flitzen für eine gute Sache

Mit einem Spendenlauf beteiligten sich die 120 Erst- bis Viertklässler der Grundschule Schöneck an der Aktion „Schule gegen den Hunger“.

Flitzen und Schwitzen für eine gute Sache – so hieß es am Donnerstag in Schöneck. Mit einem Spendenlauf beteiligten sich die 120 Erst- bis Viertklässler der Grundschule an der Aktion „Schule gegen den Hunger“. Sie liefen jeweils 20 Minuten und ließen sich dabei auch vom Nieselregen den Ehrgeiz und die Begeisterung nicht vermiesen. Wie...