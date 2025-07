Gute Nachricht: Wie ein vogtländischer Ort das Altkleider-Problem löst

In Bad Brambach und zwei seiner Ortsteile gibt es bald neue Entsorgungsmöglichkeiten. Wo die Container aufgestellt werden.

Die Entsorgungsmöglichkeiten für Altkleider in Bad Brambach und seinen Ortsteilen verbessern sich. „Wir konnten einen Anbieter finden, der die Container demnächst aufstellt“, erklärte Bad Brambachs Rathauschef, Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP). Zwei Altkleidercontainer sollen an der Ringstraße im Kurort stehen, ein weiterer an der...