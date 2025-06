Gute Nachrichten für Gymnasium im Vogtland: Darum geht es

Die energetische Sanierung des Gymnasiums in Markneukirchen ist in trockenen Tüchern. Was geplant ist und wie die nächste Schritte aussehen.

Markneukirchen kann die Weichen für ein Großvorhaben im kommenden Jahr stellen. Es geht um die energetische Sanierung des städtischen Gymnasiums mit dem Einbau einer neue Heizung als Herzstück. „Wir haben 430.000 Euro Fördermittel erhalten", informierte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos). „Wir wollen die Arbeiten im Herbst...