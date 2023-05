Haus in Landwüst wird Pfingstsonntag Opfer der Flammen: 100.000 Euro Schaden

Ein Haus in Landwüst brennt am Morgen des Pfingstsonntag völlig aus. Das ältere Ehepaar wird seine Wohnung dort nie wieder beziehen können, bleibt aber unverletzt. 100.000 Euro Schaden, beziffert die Polizei. Zur Brandursache wird ermittelt.

Landwüst. Es ist 7.15 Uhr und Jörg Mothes will seine Hühner füttern. "Auf einmal habe ich starken Rauch aus Richtung Rohrbacher Straße gesehen", reflektiert der Landwüster den frühen Pfingstsonntag. Mothes rennt dorthin, wo der Rauch herkommt und klingelt Matthias Hagemann raus. "Komm Matthias, es brennt!", ruft er. Bei Hagemanns brennt es nicht, aber beim Nachbarn, einem älteren Ehepaar. Beide Häuser sind miteinander verbunden. "Herr Mothes hat mich rausgeklingelt. Ich hätte nichts vom Brand mitgekriegt", merkt Hagemann an. Mothes und die Krankenschwester vom Pflegedienst, die gerade zu dem alten Ehepaar wollte, setzen den Notruf ab.

Bewohner verlassen unverletzt das Haus

Gegen 9 Uhr konstatiert Markneukirchens Stadtwehrleiter Mirko Wölfel: "Die Doppelhaushälfte ist komplett zerstört. Ist unbewohnbar." 57 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markneukirchen und ihrer Ortswehren Landwüst, Breitenfeld und Wohlhausen rücken kurz nach sieben Uhr zum Löschen aus. Der 80-jährige Mann und seine 76-jährige Ehefrau sowie Nachbar Jörg Hagemann können zu Fuß ihre Häuser in der Rohrbacher Straße verlassen. Dem Ehepaar, das nicht mehr so mobil ist, wird vom Pflegedienst geholfen. Die beiden alten Leute werden vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus durchgecheckt. Die Senioren seien glücklicherweise mit dem Schrecken davongekommen, so Polizeisprecherin Karolin Hemp. In ihr Haus werden sie wohl nicht mehr zurückkehren können, vermutet der Wehrleiter.

Flammen schlagen aus Wohngebäude

Als die Wehren am Morgen bei der Doppelhaushälfte eintreffen, sind schon die Flammen aus dem Fenster geschlagen, erklärt Wölfel. Feuer und Löschwasser richten einen irreperablen Schaden im Inneren des zweietagigen Hauses an. Die Polizei taxiert ihn auf 100.000 Euro. Die Wohnungseinrichtung wird dabei komplett zerstört. Das meiste vom Mobiliar verbrennt. Nur der Skoda in der Garageneinfahrt bleibt unversehrt. "Das größte Augenmerk der Feuerwehr lag darauf, zu verhindern, dass das Feuer auf das Nachbargebäude übergreift", sagt der Stadtwehrleiter. Das gelingt.

Lob für Markneukirchens Feuerwehr

Als die Kameraden am späteren Vormittag die Schläuche wieder zusammenrollen, gibt es noch ein Lob von Vize-Kreisbrandmeister Rüdiger Maetzig. "Die Jungs haben eine super Arbeit geleistet." Vor allem die gut strukturierte Aufstellung der vielen Löschfahrzeuge sei vorbildlich gewesen. Sie wurden so geparkt, dass jederzeit weitere Rettungsfahrzeuge die engen Dorfstraßen in Landwüst passieren konnten. Auch Enrico Hagemann ist froh, dass seinem Vater nichts passiert ist. "Auf unsere Feuerwehr ist Verlass. Gut, dass mein Elternhaus noch steht, keiner verletzt wurde." Die Brandursache steht laut Polizei noch nicht fest. Die Brandursachenermittler haben die Arbeit aufgenommen. Für die Markneukirchener Löschtruppe war es ein ereignisreicher, weil schon zweiter Pfingsteinsatz. Ein Fehlalarm ließ sie schon einige Stunden zuvor zur Musikhalle ausrücken.