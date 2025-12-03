Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Haus Ringweg 4 in Posseck soll nach dem Beschluss von Triebels Ratsmehrheit verkauft werden.
Das Haus Ringweg 4 in Posseck soll nach dem Beschluss von Triebels Ratsmehrheit verkauft werden.
Oberes Vogtland
Hausverkauf im Vogtland vertagt: Gemeinde will Gebäude nicht „verklingeln“
Von Ronny Hager
Für das kommunale Mehrfamilien-Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist nach langem Suchen ein Kaufinteressent gefunden worden. Dennoch hat der Gemeinderat Triebel den Verkaufsbeschluss vertagt. Woran liegt das?

Die Hängepartie geht weiter: Aus dem Verkauf des Mehrfamilien-Wohnhauses Ringweg 4 in Posseck wird vorerst nichts. Der Gemeinderat Triebel hat die Entscheidung, ob die kommunale Immobilie an einen Interessenten aus München verkauft wird, vertagt. Grund: Der Mann hatte für das Haus mit Flurstücken in der Größe von 1550 Quadratmeter ein Gebot...
27.11.2025
Zusätzliche Funktion für Feuerwehrhaus im Vogtland
Das Feuerwehrhaus in Triebel wird als Bürgerinformationszentrum Anlaufstelle bei Notfällen.
Bei Notfällen wie Stromausfall wird das Gebäude zur Anlauf- und Infostelle für Bürger. Dazu werden die technischen Voraussetzungen geschaffen.
02.12.2025
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
02.12.2025
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
15.10.2025
Posseck: Keiner bietet genug für Mehrfamilienhaus
Eine Mehrheit des Gemeinderates will das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck verkaufen.
Der Gemeinderat Triebel hatte nach längerer Debatte beschlossen, die Immobilie Ringweg 4 zu verkaufen. Bisher biss keiner an. Wie es jetzt weitergeht.
