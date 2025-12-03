Hausverkauf im Vogtland vertagt: Gemeinde will Gebäude nicht „verklingeln“

Oberes Vogtland
Für das kommunale Mehrfamilien-Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist nach langem Suchen ein Kaufinteressent gefunden worden. Dennoch hat der Gemeinderat Triebel den Verkaufsbeschluss vertagt. Woran liegt das?
Die Hängepartie geht weiter: Aus dem Verkauf des Mehrfamilien-Wohnhauses Ringweg 4 in Posseck wird vorerst nichts. Der Gemeinderat Triebel hat die Entscheidung, ob die kommunale Immobilie an einen Interessenten aus München verkauft wird, vertagt. Grund: Der Mann hatte für das Haus mit Flurstücken in der Größe von 1550 Quadratmeter ein Gebot...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.