Havarie: Straße im Vogtland ab sofort gesperrt

Oberes Vogtland
In Bobenneukirchen bleibt die Zettlarsgrüner Straße wegen dringender Arbeiten der Trinkwasserleitung gesperrt.
In Bobenneukirchen muss die Zettlarsgrüner Straße wegen einer kurzfristigen Baumaßnahme ab sofort gesperrt werden. In Höhe der Hausnummer 5 ist keine Durchfahrt mehr möglich, teilte die Gemeindeverwaltung Bösenbrunn am Montag mit. Nach „Freie Presse“-Informationen handelt es sich um eine Havarie an einer Trinkwasserleitung. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.