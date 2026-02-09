MENÜ
Wegen einer Havarie an einer Trinkwasserleitung kommt es in Bobenneukirchen zu einer Vollsperrung.
Wegen einer Havarie an einer Trinkwasserleitung kommt es in Bobenneukirchen zu einer Vollsperrung.
Oberes Vogtland
Havarie: Straße im Vogtland ab sofort gesperrt
Redakteur
Von Ronny Hager
In Bobenneukirchen bleibt die Zettlarsgrüner Straße wegen dringender Arbeiten der Trinkwasserleitung gesperrt.

In Bobenneukirchen muss die Zettlarsgrüner Straße wegen einer kurzfristigen Baumaßnahme ab sofort gesperrt werden. In Höhe der Hausnummer 5 ist keine Durchfahrt mehr möglich, teilte die Gemeindeverwaltung Bösenbrunn am Montag mit. Nach „Freie Presse“-Informationen handelt es sich um eine Havarie an einer Trinkwasserleitung. Die...
