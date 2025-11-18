Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rolf Sasse, der Gastwirt der „Tanne“ in Tannenbergsthal, feiert nach schwerer Erkrankung mit der Dorfgemeinschaft das Leben.
Rolf Sasse, der Gastwirt der „Tanne“ in Tannenbergsthal, feiert nach schwerer Erkrankung mit der Dorfgemeinschaft das Leben. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Mit warmer Beleuchtung lädt die Gaststätte „Zur Tanne“ in grauen Novembertagen zur Einkehr ein.
Mit warmer Beleuchtung lädt die Gaststätte „Zur Tanne“ in grauen Novembertagen zur Einkehr ein. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Rose Sasse ist die Köchin in der „Tanne“, steht aber auch ab und an am Zapfhahn.
Rose Sasse ist die Köchin in der „Tanne“, steht aber auch ab und an am Zapfhahn. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Herzversagen und Hoffnung: Gastwirt aus dem Vogtland will mit ganzem Dorf das Leben feiern
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rolf Sasse vom Gasthof „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal feiert mit den Einwohnern des Ortes am Freitag Thanksgiving. Er will das Leben feiern, nachdem er eine schwere Erkrankung überstanden hat.

Seit April 2022 ist Familie Sasse im Vogtland. Die Amerikanerin Rose und ihr Mann Rolf wollten ihren beiden Kindern Gelegenheit geben, eine andere Kultur kennenzulernen - die ihres Vaters, der ursprünglich aus der Schliersee-Region stammt. Sasses übernahmen den Gasthof „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal und haben sich seither in die...
