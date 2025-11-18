Herzversagen und Hoffnung: Gastwirt aus dem Vogtland will mit ganzem Dorf das Leben feiern

Rolf Sasse vom Gasthof „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal feiert mit den Einwohnern des Ortes am Freitag Thanksgiving. Er will das Leben feiern, nachdem er eine schwere Erkrankung überstanden hat.

Seit April 2022 ist Familie Sasse im Vogtland. Die Amerikanerin Rose und ihr Mann Rolf wollten ihren beiden Kindern Gelegenheit geben, eine andere Kultur kennenzulernen - die ihres Vaters, der ursprünglich aus der Schliersee-Region stammt. Sasses übernahmen den Gasthof „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal und haben sich seither in die... Seit April 2022 ist Familie Sasse im Vogtland. Die Amerikanerin Rose und ihr Mann Rolf wollten ihren beiden Kindern Gelegenheit geben, eine andere Kultur kennenzulernen - die ihres Vaters, der ursprünglich aus der Schliersee-Region stammt. Sasses übernahmen den Gasthof „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal und haben sich seither in die...