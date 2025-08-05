Hier gibt es die Big-Mac-Rolle: Vogtländer servieren Fast-Food-Klassiker mal anders

Für Jugendliche darf es immer etwas „Mac“ sein: In der „Goldenen Sonne“ in Oelsnitz wird immer dienstags zusammen gekocht. Hoch im Kurs steht dabei besonders ein Gericht. Die Chefin verrät das Rezept.

Die Kinder in der „Goldenen Sonne" Oelsnitz stehen total auf die Big-Mac-Rolle. Doch ist die Big-Mac-Rolle ein fettes Ding oder ein Low-Carb-Rezept? „Letzteres", sagt Denise Schiemann und lächelt. Die Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums am Rudolf-Breitscheid-Platz hatte das zunächst selbst nicht vermutet. Das gibt sie unumwunden zu....