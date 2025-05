Hier packen viele zusammen an: Wie ein Dorf im Vogtland seine 700-Jahr-Feier meistert

Sachsgrün feierte am Wochenende das 700-jährige Ortsjubiläum. Viele fleißige Hände trugen zum Gelingen bei.

Das Dorf hat sich herausgeputzt. Bunte Wimpelketten flattern an Gartenzäunen. Sachsgrün wird 700 Jahre alt! Nicht nur die 130 Einwohner feiern dieses Jubiläum. Auch viele Gäste aus benachbarten Orten und von weiter her sind gekommen. Braucht schon eine Feier in der Familie eine gute Vorbereitung, damit alle Gratulanten auch zufrieden sind, gut...