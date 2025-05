Hochwasserschäden beseitigen: Bad Brambach erhält mehr Geld

In Bad Brambach rücken Bauarbeiter am Fleißenbach an. Der Wasserlauf und die Brücke an der Talstraße waren 2021 in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Gemeinde Bad Brambach erhält dieses Jahr gut 10.000 Euro zusätzlich für das Beseitigen von Schäden des Hochwassers 2021. Die Schäden waren zunächst zu niedrig angesetzt. Der Kurort hatte die zusätzlichen Mittel beantragt, nachdem die Angebote für die Bauarbeiten vorlagen - und hatte Glück, da im Fördertopf noch Geld war. Die Kosten...