Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann aus dem Vogtland

Die Verdienste von Jens Spranger aus Schöneck wurden vom Freistaat mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.

Große Ehre für Jens Spranger: Für seine Verdienste um die Entwicklung des Brandschutzes im Freistaat Sachsen wurde dem Schönecker von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.