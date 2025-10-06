Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Spranger wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.
Jens Spranger wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen. Bild: Eckhard Sommer
Jens Spranger wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.
Jens Spranger wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann aus dem Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verdienste von Jens Spranger aus Schöneck wurden vom Freistaat mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.

Große Ehre für Jens Spranger: Für seine Verdienste um die Entwicklung des Brandschutzes im Freistaat Sachsen wurde dem Schönecker von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
22.09.2025
2 min.
Allrad und 177 PS stark: Neues Mehrzweckfahrzeug für Feuerwehr im Vogtland
Stadtwehrleiter Marcel Richter.
Schönecks Stadtwehrleiter Marcel Richter nahm am Sonntag bei der Eröffnung der Kirmes den Schlüssel von Bürgermeister Andy Anders in Empfang.
Eckhard Sommer
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
02.10.2025
2 min.
Neuer Freizeitspaß in Schöneck: Hier wird jetzt gekickt
Rechtzeitig zu Beginn der Herbstferien wurde der zweite Bauabschnitt des Jugendparks in Schöneck eingeweiht.
Eckhard Sommer
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
Mehr Artikel