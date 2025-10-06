Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann aus dem Vogtland

Oberes Vogtland
Die Verdienste von Jens Spranger aus Schöneck wurden vom Freistaat mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.
Große Ehre für Jens Spranger: Für seine Verdienste um die Entwicklung des Brandschutzes im Freistaat Sachsen wurde dem Schönecker von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.
