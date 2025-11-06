„Ich habe es sehr gern gemacht:“ Bürgerpreis für Bösenbrunns langjährige Chronistin

Renate Dölling aus Bobenneukirchen hat fast 20 Jahre zahlreiche Veranstaltungen in der Gemeinde durch Fotos und Texte dokumentiert.

Applaus für eine Frau, die nicht im Rampenlicht steht und es nicht sucht: Renate Dölling aus Bobenneukirchen erhält den Bürgerpreis der Gemeinde Bösenbrunn 2025. Seit 2007 dokumentiert sie mit Fotos und Texten viele Veranstaltungen in der Gemeinde. Damit knüpft sie an das Wirken ihres 2008 verstorbenen Ehemanns Hartmund an. Für den Einsatz...