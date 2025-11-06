Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Renate Dölling aus Bobenneukirchen erhält den Bürgerpreis der Gemeinde Bösenbrunn. Links: Bürgermeister Christian Klemet.
Renate Dölling aus Bobenneukirchen erhält den Bürgerpreis der Gemeinde Bösenbrunn. Links: Bürgermeister Christian Klemet.
Oberes Vogtland
„Ich habe es sehr gern gemacht:“ Bürgerpreis für Bösenbrunns langjährige Chronistin
Redakteur
Von Ronny Hager
Renate Dölling aus Bobenneukirchen hat fast 20 Jahre zahlreiche Veranstaltungen in der Gemeinde durch Fotos und Texte dokumentiert.

Applaus für eine Frau, die nicht im Rampenlicht steht und es nicht sucht: Renate Dölling aus Bobenneukirchen erhält den Bürgerpreis der Gemeinde Bösenbrunn 2025. Seit 2007 dokumentiert sie mit Fotos und Texten viele Veranstaltungen in der Gemeinde. Damit knüpft sie an das Wirken ihres 2008 verstorbenen Ehemanns Hartmund an. Für den Einsatz...
