„Ich muss mich schon sehr wundern“: Turnhallenbau sorgt für Nebengeräusche in Bad Elster

Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit im zweiten Anlauf das Hauptlos für die geplante Sechs-Millionen-Investition vergeben. Dass zuvor nochmals diskutiert wurde, wollten manche - und andere gar nicht.

Der Weihnachtsfrieden in Bad Elster ist nicht allumfassend - trotz Geschenken und Stollen auf dem Ratstisch. „Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Falscher Zeitpunkt. Falsche Frage", wurde Bürgermeister Olaf Schlott (UB) deutlich.