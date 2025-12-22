MENÜ
Der Stadtrat von Bad Elster hat das Hauptlos für den Turnhallenbau vergeben.
Der Stadtrat von Bad Elster hat das Hauptlos für den Turnhallenbau vergeben.
Oberes Vogtland
„Ich muss mich schon sehr wundern“: Turnhallenbau sorgt für Nebengeräusche in Bad Elster
Von Ronny Hager
Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit im zweiten Anlauf das Hauptlos für die geplante Sechs-Millionen-Investition vergeben. Dass zuvor nochmals diskutiert wurde, wollten manche - und andere gar nicht.

Der Weihnachtsfrieden in Bad Elster ist nicht allumfassend - trotz Geschenken und Stollen auf dem Ratstisch. „Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Falscher Zeitpunkt. Falsche Frage“, wurde Bürgermeister Olaf Schlott (UB) deutlich.
