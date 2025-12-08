Idylle mit Aussicht: Investor für Freizeitareal im Vogtland gesucht

Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.

Neuer Anlauf für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck: „Die Stadt hat das Freizeitareal ausgeschrieben. Der Stadtrat möchte, dass es jemand übernimmt, entwickelt und betreibt. Wir sind offen für alle Ideen und Konzepte", sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders. Er hofft, dass am Ende des Prozesses das Freizeitareal ein weiterer...