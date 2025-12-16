MENÜ
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Junge Solistinnen begeistern im Theater Bad Elster
Redakteur
Von Ronny Hager
Corina Deng (Violine) und Carla Usberti (Viola) haben dem Symphoniekonzert vor fast ausverkauftem Haus ebenso elegante wie kraftvolle Noten verliehen.

In viele glückliche Gesichter konnte blicken, wer dieser Tage das König-Albert-Theater Bad Elster verließ: Frohgestimmte Besucher, die beim Symphoniekonzert vor fast vollem Haus eine vorweihnachtliche Freude erlebt hatten. Corina Deng (Violine, Kanada, linkes Foto) und Carla Usberti (Viola, Landshut, rechtes Foto) unterstrichen im Zusammenspiel...
