Kinder aus dem Vogtland und Böhmen ernten gemeinsam Kartoffeln

Oberes Vogtland
Deutsche und tschechische Kinder haben am Freitag einen spannenden Vormittag im Standort Eubabrunn des Vogtländischen Freilichtmuseums erlebt.
Jungen und Mädchen aus den Kitas Marieney und Eichigt sowie aus Krásná/Schönbach haben am Freitag einen spannenden und interessanten Vormittag im Standort Eubabrunn des Vogtländischen Freilichtmuseums erlebt. Sie ernteten mit Hilfe von Museumsmitarbeiter Rico Kuharsky Kartoffeln, bemalten mit Norman Schöbel kleine Holzhäuschen und ließen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.