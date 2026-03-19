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Jeffrey gehört zu den jungen Naturschützern.
Jeffrey gehört zu den jungen Naturschützern. Foto: Eckhard Sommer
Initiator Volker Six aus Tirpersdorf, die pädagogische Leiterin des Hofes Franca Mende-Reinhold, Revierförster Nick Schubert und Psychologe Dominik Krause (von links).
Initiator Volker Six aus Tirpersdorf, die pädagogische Leiterin des Hofes Franca Mende-Reinhold, Revierförster Nick Schubert und Psychologe Dominik Krause (von links). Foto: Eckhard Sommer
Ein Schild weist auf die Nistkästen im Waldgebiet hin.
Ein Schild weist auf die Nistkästen im Waldgebiet hin. Foto: Eckhard Sommer
Jeffrey gehört zu den jungen Naturschützern.
Jeffrey gehört zu den jungen Naturschützern. Foto: Eckhard Sommer
Initiator Volker Six aus Tirpersdorf, die pädagogische Leiterin des Hofes Franca Mende-Reinhold, Revierförster Nick Schubert und Psychologe Dominik Krause (von links).
Initiator Volker Six aus Tirpersdorf, die pädagogische Leiterin des Hofes Franca Mende-Reinhold, Revierförster Nick Schubert und Psychologe Dominik Krause (von links). Foto: Eckhard Sommer
Ein Schild weist auf die Nistkästen im Waldgebiet hin.
Ein Schild weist auf die Nistkästen im Waldgebiet hin. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Kinder von Lottengrüner Hof bauen Nistkästen: „Schafft Verbindung zur Natur und zum Ort“
Von Eckhard Sommer
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Kinder vom Hof Lottengrün der Awo haben 20 Nistkästen gebaut. Ideengeber Volker Six aus Tirpersdorf sagt: „Ich wollte nicht nur etwas für die Natur tun, sondern für die Kinder und vor allem mit ihnen.“

Vögel in einem mit Buchen bewachsenen Waldgebiet bei Lottengrün können sich freuen. Sie haben es in diesem Frühjahr leichter mit dem Nestbau. Der Grund: Kinder des vom Awo-Kreisverband Vogtland betriebenen Vierseitenhofes in Lottengrün haben 20 Nistkästen aufgehängt und selbst montiert.
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