Kinder von Lottengrüner Hof bauen Nistkästen: „Schafft Verbindung zur Natur und zum Ort“

Oberes Vogtland
Kinder vom Hof Lottengrün der Awo haben 20 Nistkästen gebaut. Ideengeber Volker Six aus Tirpersdorf sagt: „Ich wollte nicht nur etwas für die Natur tun, sondern für die Kinder und vor allem mit ihnen.“
Vögel in einem mit Buchen bewachsenen Waldgebiet bei Lottengrün können sich freuen. Sie haben es in diesem Frühjahr leichter mit dem Nestbau. Der Grund: Kinder des vom Awo-Kreisverband Vogtland betriebenen Vierseitenhofes in Lottengrün haben 20 Nistkästen aufgehängt und selbst montiert.
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