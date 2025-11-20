Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Vierseitenhof in Lottengrün leben Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf.
Auf dem Vierseitenhof in Lottengrün leben Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf. Bild: Christian Schubert
Auf dem Vierseitenhof in Lottengrün leben Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf.
Auf dem Vierseitenhof in Lottengrün leben Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Vorfall in Lottengrüner Kinderhaus
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Mitarbeiterin wurde durch ein Kind am Auge schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber hat am Sonntag in Lottengrün am Vierseitenhof der Arbeiterwohlfahrt für Aufsehen gesorgt. Dort leben neun Kinder und Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf. Was war passiert? Laut Michael Hummel von der Arbeiterwohlfahrt Vogtland hat ein Kind einen Gegenstand nach einer Mitarbeiterin geworfen und sie dabei schwer am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
5 min.
Erdäpfelfest Lottengrün: Bei diesem Fest im Vogtland drehte sich alles um die Kartoffel
Uwe Richter aus Schwand hatte für das Fest zehn Bleche Kartoffelkuchen gebacken.
Beim Erdäpfelfest in Lottengrün wurden am Wochenende zwei Jubiläen gefeiert: 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 350 Jahre Kartoffelanbau im Ort. Letzteres sorgte für genussvolle Momente.
Eckhard Sommer
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
01.11.2025
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel