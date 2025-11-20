Vorfall in Lottengrüner Kinderhaus

Eine Mitarbeiterin wurde durch ein Kind am Auge schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber hat am Sonntag in Lottengrün am Vierseitenhof der Arbeiterwohlfahrt für Aufsehen gesorgt. Dort leben neun Kinder und Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf. Was war passiert? Laut Michael Hummel von der Arbeiterwohlfahrt Vogtland hat ein Kind einen Gegenstand nach einer Mitarbeiterin geworfen und sie dabei schwer am...