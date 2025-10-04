Kindheitstraum Hollywood: Eine Vogtländerin und ihr Leben in der Traumfabrik

Schauspielerin in Hollywood werden – für viele ein Traum. Mit viel Mut und Leidenschaft wurde er für Hanna Hartenhauer aus Klingenthal zur Realität. Über ihr Schauspiel-Studium in den USA und die Herausforderungen, in Hollywood Fuß zu fassen.

Im Jahr 2019, mit gerade einmal 17 Jahren flog die Klingenthalerin Hanna Hartenhauer das erste Mal allein in die USA. Für einen Monat lernte sie in einem Film- und Schauspielkurs die Grundlagen des Entertainments und das Leben in Hollywood kennen. Die junge Vogtländerin wusste sofort: „Ich habe mich total in L.A. verliebt."