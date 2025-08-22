„Kleine weiße Friedenstaube“: Neue Ausstellung in Oelsnitz

Oberes Vogtland
Die 99-jährige Schriftstellerin und Künstlerin Erika Schirmer präsentiert ab Samstag ihre Kunst der Scherenschnitte im Zoephelschen Haus.
Das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ ist 76 Jahre nach seiner Entstehung populär. Seine Schöpferin, die Schriftstellerin und Künstlerin Erika Schirmer, stellt ab Samstag in der Kultur- und Touristinformation im Zoephelschen Haus Oelsnitz, Grabenstraße 31, aus. Die inzwischen 99 Jahre alte ehemalige Kindergärtnerin und Lehrerin zeigt bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.