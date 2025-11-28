Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wegen dieser Szenerie kommt es am Montag vor dem Auerbacher Amtsgericht zu einer Gerichtsverhandlung. Alm-Bewohner hatten - wie so oft - eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.
Wegen dieser Szenerie kommt es am Montag vor dem Auerbacher Amtsgericht zu einer Gerichtsverhandlung. Alm-Bewohner hatten - wie so oft - eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. Bild: Thomas Kaiser
Auch am 21. November ist die Straße zur Alm so zugestellt, dass mit einem Pkw kein Durchkommen ist. Bilder von dem und anderen Tagen wird Thomas Kaiser mit ins Gericht nehmen.
Auch am 21. November ist die Straße zur Alm so zugestellt, dass mit einem Pkw kein Durchkommen ist. Bilder von dem und anderen Tagen wird Thomas Kaiser mit ins Gericht nehmen. Bild: Thomas Kaiser
Unter den aktuellen winterlichen Bedingungen stellt der Berg - nicht gestreut oder geräumt - die Fußgänger vor Herausforderungen.
Unter den aktuellen winterlichen Bedingungen stellt der Berg - nicht gestreut oder geräumt - die Fußgänger vor Herausforderungen. Bild: Thomas Kaiser
Ehe der aus Bayern zugezogene Mann die Alm zum scheinbar rechtsfreien Raum machte, fuhr regelmäßig der Winterdienst auf den Berg, sagen die Anwohner.
Ehe der aus Bayern zugezogene Mann die Alm zum scheinbar rechtsfreien Raum machte, fuhr regelmäßig der Winterdienst auf den Berg, sagen die Anwohner. Bild: Thomas Kaiser
Oberes Vogtland
Klingenthaler Alm-Terrorist mal wieder vor Gericht: Zeigt der Staat jetzt Zähne?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Amtsgericht Auerbach verhandelt am Montag eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Sie steht exemplarisch für die seit Monaten andauernde Blockade der Alm-Straße. Warum Anwohner der Gerichtstermin überrascht.

Am Montag verhandelt das Amtsgericht Auerbach wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Das Urteil könnte richtungsweisend sein in der seit Jahren auf der Klingenthaler Alm tobenden Auseinandersetzung.
