Klingenthaler Alm-Terrorist mal wieder vor Gericht: Zeigt der Staat jetzt Zähne?

Wegen dieser Szenerie kommt es am Montag vor dem Auerbacher Amtsgericht zu einer Gerichtsverhandlung. Alm-Bewohner hatten - wie so oft - eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. Bild: Thomas Kaiser

Auch am 21. November ist die Straße zur Alm so zugestellt, dass mit einem Pkw kein Durchkommen ist. Bilder von dem und anderen Tagen wird Thomas Kaiser mit ins Gericht nehmen. Bild: Thomas Kaiser

Unter den aktuellen winterlichen Bedingungen stellt der Berg - nicht gestreut oder geräumt - die Fußgänger vor Herausforderungen. Bild: Thomas Kaiser