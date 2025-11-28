Klingenthaler Alm-Terrorist mal wieder vor Gericht: Zeigt der Staat jetzt Zähne?

Oberes Vogtland
Das Amtsgericht Auerbach verhandelt am Montag eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Sie steht exemplarisch für die seit Monaten andauernde Blockade der Alm-Straße. Warum Anwohner der Gerichtstermin überrascht.
Am Montag verhandelt das Amtsgericht Auerbach wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Das Urteil könnte richtungsweisend sein in der seit Jahren auf der Klingenthaler Alm tobenden Auseinandersetzung.
