Klingenthaler Riesenmundharmonika begeistert beim Musiknachmittag

Ein musikalisch-literarisches Programm rund um die Geschichte der Mundharmonika in Klingenthal erlebten die Besucher am Samstag in der Aula am Amtsberg.

Das Kommando „Hebt an!“ zu Beginn hatte nun wahrlich nichts mit Gewichtheben zu tun, sondern erinnerte bestenfalls daran. Gleich 16 Paar Frauen- und Männerhände brauchte es, um die Riesenmundharmonika an die Münder zu führen. Stattliche acht Meter lang ist das Klingenthaler Vorzeigeinstrument und es besteht aus 52 einzelnen Instrumenten.... Das Kommando „Hebt an!“ zu Beginn hatte nun wahrlich nichts mit Gewichtheben zu tun, sondern erinnerte bestenfalls daran. Gleich 16 Paar Frauen- und Männerhände brauchte es, um die Riesenmundharmonika an die Münder zu führen. Stattliche acht Meter lang ist das Klingenthaler Vorzeigeinstrument und es besteht aus 52 einzelnen Instrumenten....