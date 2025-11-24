Klingenthaler Seniorentreff erhält barrierefreien Zugang

Der Vogtlandkeller im Untergeschoss des Klingenthaler Rathauses ist das Domizil des Seniorenvereins der Stadt. Wie der leichter zugänglich werden soll.

Das Thema wurde im Klingenthaler Stadtrat zuletzt immer wieder angemahnt: Der Vogtlandkeller im Untergeschoss des Rathauses, Domizil des Seniorenvereins der Stadt, ist für manche ältere Menschen schwer zu erreichen. Zum einen stellen die Stufen am Eingang der Räume eine Hürde dar. Zum anderen steht die Kinderschanze einem bequemen Zugang im...