Klingenthaler Wanderung vereint Teilnehmer zwischen 1 und 85 Jahren

Oberes Vogtland
Die 41. Auflage der Wanderung unter dem Motto „Um Mühlleithens Höhen“ absolvierten 197 Teilnehmer.
Die 41. Klingenthaler Wanderung unter dem Motto „Um Mühlleithens Höhen“ war ein voller Erfolg. Diese Bilanz zog der Klingenthaler Wandersportverein. 197 Teilnehmer starteten am Waldhotel Vogtland in Mühlleithen, wo OB Judith Sandner (FW) die Teilnehmer begrüßte. Max Röhlig sorgte mit seinem Akkordeon für musikalische Begleitung.
