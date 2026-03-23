Kommentar zum Ausgang der OB-Wahl in Oelsnitz: Neustart oder Risiko?

„Krass“ war ein Wort, das zum Ausgang der OB-Wahl in Oelsnitz am Sonntag häufig fiel: Den Sieg der parteilosen Einzelkandidatin Silke Jahn gegen CDU-Amtsinhaber Mario Horn hatten nur wenige erwartet.

15 Prozent, ein Viertel, vielleicht ein Drittel: Das waren die Stimmanteile, die Beobachter der parteilosen Einzelkandidatin Silke Jahn in Oelsnitz zugetraut hatten. Dass eine knappe Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die Neu-Einsteigerin in die Kommunalpolitik tatsächlich zur Oberbürgermeisterin wählen, daran glaubten nur die kühnsten... 15 Prozent, ein Viertel, vielleicht ein Drittel: Das waren die Stimmanteile, die Beobachter der parteilosen Einzelkandidatin Silke Jahn in Oelsnitz zugetraut hatten. Dass eine knappe Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die Neu-Einsteigerin in die Kommunalpolitik tatsächlich zur Oberbürgermeisterin wählen, daran glaubten nur die kühnsten...