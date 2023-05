Kontrabassbauer aus Markneukirchen verrät Geheimnisse eines guten Instrumentes

Am Fuße des Schwarzbaches verbirgt sich eine kleine, aber feine Werkstatt mit langer Geschichte. "Bassplayer parking only" (Parken nur für Bassisten) steht draußen auf einem Schild und wenn sich die Tür öffnet, steht einem der Kontrabassbaumeister Marko Ackert gegenüber. Eine geräumige Werkstatt mit Sägespänen auf dem Boden, Kontrabassteile an den...