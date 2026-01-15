MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi war sehr gut besucht.
Die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi war sehr gut besucht. Bild: Christian Schubert
Pfarrer Tilo Kirchhoff führte durch den Abend und verband die einzelnen Beiträge zur Jakobikirche.
Pfarrer Tilo Kirchhoff führte durch den Abend und verband die einzelnen Beiträge zur Jakobikirche. Bild: Christian Schubert
Alexander Schönstein (rechts) und seine Frau Constanze Süßdorf-Schönstein (links daneben) haben mit Kathrin Jakob die Stadtkirche St. Jakobi-Stiftung ins Leben gerufen.
Alexander Schönstein (rechts) und seine Frau Constanze Süßdorf-Schönstein (links daneben) haben mit Kathrin Jakob die Stadtkirche St. Jakobi-Stiftung ins Leben gerufen. Bild: Christian Schubert
Die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi war sehr gut besucht.
Die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi war sehr gut besucht. Bild: Christian Schubert
Pfarrer Tilo Kirchhoff führte durch den Abend und verband die einzelnen Beiträge zur Jakobikirche.
Pfarrer Tilo Kirchhoff führte durch den Abend und verband die einzelnen Beiträge zur Jakobikirche. Bild: Christian Schubert
Alexander Schönstein (rechts) und seine Frau Constanze Süßdorf-Schönstein (links daneben) haben mit Kathrin Jakob die Stadtkirche St. Jakobi-Stiftung ins Leben gerufen.
Alexander Schönstein (rechts) und seine Frau Constanze Süßdorf-Schönstein (links daneben) haben mit Kathrin Jakob die Stadtkirche St. Jakobi-Stiftung ins Leben gerufen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Kraftakt Kirchturmrettung: Riesiges Interesse sorgt in Oelsnitz für neuen Schwung
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Standard haben sich die Oelsnitzer für ihre Stadtkirche St. Jakobi nie zufriedengegeben. Das soll nun auch den Erhalt der höchsten Kirchtürme des Vogtlandes für 4,7 Millionen Euro beflügeln.

Für manche scheint es völlig aus der Zeit gefallen, was die Oelsnitzer vorhaben. In Zeiten, in denen das Geld vorn und hinten fehlt, wollen sie ein Großprojekt stemmen: 4,7 Millionen Euro für Erhalt und Sanierung der Zwillingskirchtürme der Stadtkirche St. Jakobi. Eine Summe, die den Atem stocken lässt - und ein riesiger Berg gegenüber dem,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
05.01.2026
4 min.
Rettung der Oelsnitzer Jakobi-Kirche: Wie geht es weiter?
Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Die Türme der Oelsnitzer Jakobikirche. Um den Erhalt des Baus geht es am 14. Januar bei einem Infoabend in der Katharinenkirche.
Bei einem Infoabend am 14. Januar geht es um notwendige Baumaßnahmen - und die neue Stiftung für die Kirche sowie das Geläut werden vorgestellt. Unterdessen bilanziert der Förderverein seine Aktivitäten 2025.
Ronny Hager
Von Ronny Hager
2 min.
17:30 Uhr
2 min.
Kommentar zur Kirchenrettung: Mutmacher für Oelsnitz
Meinung
Redakteur
Die Jakobikirche Oelsnitz mit ihren Zwillingstürmen.
In die Rettung der Kirchtürme von St. Jakobi ist zusätzlicher Schwung gekommen. Denn mit Blick auf die enormen Herausforderungen sind Lippenbekenntnisse und schöne Worte völlig fehl am Platz.
Ronny Hager
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
Mehr Artikel