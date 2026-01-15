Kraftakt Kirchturmrettung: Riesiges Interesse sorgt in Oelsnitz für neuen Schwung

Mit dem Standard haben sich die Oelsnitzer für ihre Stadtkirche St. Jakobi nie zufriedengegeben. Das soll nun auch den Erhalt der höchsten Kirchtürme des Vogtlandes für 4,7 Millionen Euro beflügeln.

Für manche scheint es völlig aus der Zeit gefallen, was die Oelsnitzer vorhaben. In Zeiten, in denen das Geld vorn und hinten fehlt, wollen sie ein Großprojekt stemmen: 4,7 Millionen Euro für Erhalt und Sanierung der Zwillingskirchtürme der Stadtkirche St. Jakobi. Eine Summe, die den Atem stocken lässt - und ein riesiger Berg gegenüber dem,...