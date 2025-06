Kühlschrank im Wald: Diese Erfrischungsoase für Wanderer im Vogtland ist ein echter Geheimtipp

Im Sachsengrund steht ein Kühlschrank, der nur einen Zweck hat: durstige Wanderer mitten in der Abgeschiedenheit vogtländischer Wälder mit kühlen Getränken zu versorgen. Eine Frau füllt ihn regelmäßig auf.

Der Kühlschrank ist so groß wie seine Besitzerin Anja Meckel. Er ist immer gut gefüllt mit Wasser, Bier, Limo, frischem Obst, Snacks. Sein bezeichnendstes Merkmal: Er ist der wohl einsamste Kühlschrank des Vogtlands. Denn er steht im Freien, an einem Wanderweg, keine 100 Meter vom nächsten Wald entfernt. Wald gibt es hier, in Sachsengrund,...