Langes Ringen um dieses Haus im Vogtland zu Ende

Der Stadtrat Markneukirchen hat einstimmig den Verkauf des früheren Zollamtes in Wernitzgrün beschlossen. Käufer ist ein Mieter des Hauses. Das Gebäude beschäftigt die Kommune seit Jahren.

