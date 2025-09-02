Leidenschaft für Medizin: Schülerin aus dem Vogtland hilft in Krankenhaus in Afrika und startet Spendenaktion

Oberes Vogtland
Von der Schulbank in den OP: Chiara Schröder aus Oelsnitz hat in den Ferien in einem Krankenhaus in Tansania geholfen. Dort fehlt es an Material und Geräten. Die Schülerin sammelt nun Spenden, die sie bei einer weiteren Reise selbst übergeben will.
Junge Menschen wollen heutzutage nicht mehr arbeiten? Von wegen. Chiara Schröder – 19 Jahre alt aus Oelsnitz – ist der Beweis, dass diese Annahme nicht stimmt. Die Zwölftklässlerin weiß ganz genau, was sie nach der Schule machen will. Sie möchte Medizin studieren. Bereits seit sieben Semestern nimmt sie an einem Juniorstudium der Uni...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.