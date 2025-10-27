Lesermeinung zu Kampf um Oelsnitzer Buchhandlung: „Das ist unser aller Verantwortung“

Zum drohenden Aus der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz sind in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge erschienen. Dazu gibt es einen Leserbrief.

Das drohende Aus der Buchhandlng von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt beschäftigt die Bürger der Stadt. Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Doch eine große Bürger-Aktion Kathrin Jakob Kraft. Mehr als 1000 Unterschriften wurden... Das drohende Aus der Buchhandlng von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt beschäftigt die Bürger der Stadt. Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Doch eine große Bürger-Aktion Kathrin Jakob Kraft. Mehr als 1000 Unterschriften wurden...