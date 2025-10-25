Liebe auf den ersten Blick: Fröschen und Molchen gehört das Herz einer Vogtländerin

Marina Gerstner widmet sich seit Jahrzehnten dem Schutz von Fröschen und Molchen. Sie kartiert ihre Lebensräume und setzt sich für sichere Straßenüberquerungen ein. Am Freitagabend wurde sie dafür ausgezeichnet.

„Ich war noch ein Kind, als ich beim Spaziergang mit meinen Eltern auf dem Grenzweg zum ersten Mal einen Bergmolch sah", sagt Marina Gerstner. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Eine Liebe, die bis heute hält.