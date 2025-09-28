Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eschenbach ist ein zersiedeltes Dorf mit Problemen bei der Löschwasserbereitstellung.
Eschenbach ist ein zersiedeltes Dorf mit Problemen bei der Löschwasserbereitstellung. Bild: Thorald Meisel
Oberes Vogtland
Löschwasser-Problem in Dorf im Vogtland: Jetzt gibt es einen Vorschlag
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um im Schönecker Ortsteil Eschenbach die Löschwasser-Reserve zu erhöhen, könnte ein privater Teich ertüchtigt werden. Seit einem Feuer im Frühjahr wissen die Einwohner, dass es bei Bränden eng wird.

Als es im Frühjahr in Eschenbach zu einem Schornsteinbrand kam, waren alle erschrocken, wie schnell das Löschwasser verspritzt war, das die Feuerwehren in ihren Tanks haben. Das sagte Sven Lorenz (FW) während der jüngsten Stadtratssitzung in Schöneck. Der Tischler aus Eschenbach hat seine Firma für solche Fälle gesichert, ein eigenes, 100...
