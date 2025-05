Magie trifft Kulinarik: Exklusives 5-Gänge-Menü im Königlichen Kurhaus Bad Elster

Der Ball de Culinaire am Freitag und Samstag in Bad Elster stand unter dem Motto „Nacht der Illusionen“. Was alles auf der Menükarte stand und mit welchen Häppchen Besucher sonst noch unterhalten wurden.

Ein Ball de Culinaire bot am Freitag und Samstag im Königlichen Kurhaus Bad Elster unter dem Motto „Nacht der Illusionen" Hochgenuss für alle Sinne. Gastgeber war das Hotel König Albert. Gereicht wurde den Gästen ein exklusives 5-Gänge-Dinner. Auf der Menükarte standen Eisbein-Krokette mit karamellisiertem Apfelpüree und marinierten...