Mann nach Sturz mit Fahrrad in Markneukirchen lebensgefährlich verletzt

Oberes Vogtland
Ein junger Mann ist schwer verunglückt und lag verletzt am Straßenrand. Wie es dazu kam, ist bisher nicht bekannt.
Ein 25-Jähriger ist am Sonntagabend in Markneukirchen schwer mit seinem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 21.15 Uhr befuhr der Radfahrer die Straße Zimmerloh in absteigender Richtung, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.