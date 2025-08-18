Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rettungskräfte konnten einen schwer verletzten Mann in Markneukrichen bergen.
Rettungskräfte konnten einen schwer verletzten Mann in Markneukrichen bergen. Bild: Oliver Dietze/dpa
Oberes Vogtland
Mann nach Sturz mit Fahrrad in Markneukirchen lebensgefährlich verletzt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Mann ist schwer verunglückt und lag verletzt am Straßenrand. Wie es dazu kam, ist bisher nicht bekannt.

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagabend in Markneukirchen schwer mit seinem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 21.15 Uhr befuhr der Radfahrer die Straße Zimmerloh in absteigender Richtung, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein...
