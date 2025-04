Markneukirchen: Fürs beste Hexenkostüm in der Walpurgisnacht winkt ein Preis

Auf dem Bergfestplatz lodern am 30. April wieder die Flammen. Der Kostümwettbewerb für Kinder ist ein Höhepunkt.

Was anziehen zum Hexenfeuer? Diese Frage treibt die Kinder in Markneukirchen jedes Jahr aufs Neue um. Denn auf dem Bergfestplatz gehört es für alle unter 14-Jährigen zum guten Ton, im Hexen-Kostüm zu erscheinen. Dabei sei es völlig egal, ob Mädchen oder Jungen in der Hexenverkleidung stecken, sagt Frank Schüller vom Traditionsverein....