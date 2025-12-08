Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Musikinstrumenten-Museum bei Nacht.
Das Musikinstrumenten-Museum bei Nacht. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Markneukirchen: Zwei neue Sonderschauen ab Mittwoch
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Musikinstrumenten-Museum geht es ab Mittwoch um den Verleger und Instrumentensammler Paul de Wit (1852 bis 1925) und die Markneukirchner Streichinstrumenten- und Handels-Firma G. A. Pfretzschner.

In Markneukirchen gibt es ab Mittwoch zwei neue Sonderausstellungen. Ort ist das Musikinstrumenten-Museum. In der Scheune des Gerber-Hans-Hauses geht es ab 17.30 Uhr zum einen um den in Leipzig wirkenden niederländischen Verleger und Musikinstrumentensammler Paul de Wit. Sein Todestag jährt sich am 10. Dezember zum 100. Mal. Bekannt geworden ist...
