MDR-Gartenexpertin im Vogtland: Dafür war ihr Rat gefragt

Oberes Vogtland
Helma Bartholomay, bekannt aus dem MDR, gibt beim Holztag in Eubabrunn Gartentipps. Ob Hibiskus oder Buchsbaumzünsler, sie kennt die Antworten auf alle Pflanzensorgen und sorgt für blühende Gärten.
Regina Weber aus Markneukirchen wusste sich selbst nicht mehr anders zu helfen und suchte deshalb dringend den Doktor auf. Allerdings nicht, weil sie Beschwerden hat und einen Rat braucht, sondern ihr Hibiskus im Garten: „Normalerweise hat er immer herrlich geblüht, aber in diesem Jahr nicht mehr so wie ich es mir wünsche.“ Mit dieser Sorge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.