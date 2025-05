Meinung: Warum eine Turbo-Heirat von Bad Elster und Bad Brambach keine gute Idee ist

Was die eigentliche Herausforderung eines Zusammengehens beider Kommunen ist.

Die Problem-Braut Bad Brambach soll schnell unter die Haube. So wünschen sich das Landratsamt und Landesdirektion und stoßen eine Turbo-Heirat an. Eine Bäder-Ehe, die über Jahre unmöglich schien, soll jetzt in 16 Monaten durchgezogen werden. Das ist abenteuerlich!