Thomas Fischer serviert gern saisonalen Kuchen. Seine persönliche Top-Ten führt im Oktober der Apfelkuchen an.
Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Thomas Fischer serviert gern saisonalen Kuchen. Seine persönliche Top-Ten führt im Oktober der Apfelkuchen an.
Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Meister des Kuchenbuffets eines Hotels im Vogtland verrät eines seiner süßen Geheimnisse
Von Daniela Hommel-Kreißl
Wohin mit den Äpfeln, die in diesem Jahr in großer Fülle geerntet wurden? Am besten als Belag auf Hefeteig, rät der Kuchenmann des Ferienhotels Mühlleithen. Sein Apfelkuchen ist beliebt.

Das Backen brachte sich Thomas Fischer aus Markneukirchen einst autodidaktisch bei. Heute bäckt er alle Kuchen, die im Ferienhotel Mühlleithen serviert werden.
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
23.10.2025
4 min.
Zum Sommer-Grand-Prix im Vogtland: In diesem Hotel tanken die deutschen Springer Kraft
Tina und Christine Goldhahn begrüßen im 35. Geschäftsjahr die deutschen Skispringer als Gäste in ihrem Hotel. Am Wochenende ist Sommer-Grand-Prix am Schwarzberg.
Das Ferienhotel Mühlleithen beherbergt zum Sommer-Grand-Prix die deutsche Mannschaft. Das Traditionshaus führt Familie Goldhahn im 35. Jahr. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert.
Daniela Hommel-Kreißl
18.09.2025
3 min.
Zwiebelkuchen einer Vogtländerin ist in ihrem Dorf der Renner
Ursula Röthel aus Bad Brambach serviert Gästen in diesen Tagen gern Zwiebelkuchen.
Kuchen darf ruhig auch mal herzhaft sein: Ursula Röthel aus Bad Brambach serviert bei Festen im Heimatverein gerne mal einen Zwiebelkuchen mit Schinkenwürfeln. Hier verrät sie das Rezept.
Daniela Hommel-Kreißl
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel