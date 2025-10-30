Meister des Kuchenbuffets eines Hotels im Vogtland verrät eines seiner süßen Geheimnisse

Wohin mit den Äpfeln, die in diesem Jahr in großer Fülle geerntet wurden? Am besten als Belag auf Hefeteig, rät der Kuchenmann des Ferienhotels Mühlleithen. Sein Apfelkuchen ist beliebt.

Das Backen brachte sich Thomas Fischer aus Markneukirchen einst autodidaktisch bei. Heute bäckt er alle Kuchen, die im Ferienhotel Mühlleithen serviert werden.