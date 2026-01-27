Metal-Ikone tritt erneut im Vogtland auf

Doro Pesch kommt auf ihrer Winter Magic-Tour 2026 in die Musikhalle Markneukirchen. Die 61-Jährige sorgte hier bereits für ein volles Haus.

Die Musikhalle Markneukirchen hat sich ein Schwergewicht geangelt: Doro Pesch, die Queen of Metal, gibt eins der wenigen Konzerte ihrer Winter Magic-Tour 2026 am 12. Dezember im Vogtland. Die 61-Jährige gilt als Garantin für ein volles Haus: Als sie vor 2024 in der Musikhalle auftrat, war der Auftritt lange vorher ausverkauft. „Die...