Milch, Öl und jetzt auch Honig: Hofgut aus dem Vogtland wird zur Bio-Marke

Das Hofgut Eichigt entwickelt sich vom Landwirtschaftsbetrieb zum Lebensmittelproduzenten weiter. Neben den eigenen Produkten stecken Hofgut-Erzeugnisse auch in Bier und Käse. Weiteres ist geplant.

Das Hofgut Eichigt ist bekannt für seine nachhaltige Landwirtschaft. Die Haupttätigkeiten des Unternehmens umfassen die Milchproduktion mit artgerechter Tierhaltung, die biologische Landwirtschaft mit dem Anbau von Getreide, Raps, Sonnenblumen und Futterpflanzen sowie die kuhgebundene Kälberaufzucht. Die Verarbeitung von Milchprodukten findet... Das Hofgut Eichigt ist bekannt für seine nachhaltige Landwirtschaft. Die Haupttätigkeiten des Unternehmens umfassen die Milchproduktion mit artgerechter Tierhaltung, die biologische Landwirtschaft mit dem Anbau von Getreide, Raps, Sonnenblumen und Futterpflanzen sowie die kuhgebundene Kälberaufzucht. Die Verarbeitung von Milchprodukten findet...