Milch, Öl und jetzt auch Honig: Hofgut aus dem Vogtland wird zur Bio-Marke

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Hofgut Eichigt stellt jetzt auch Rapshonig und Blütenhonig her. Auf dem Bild zeigt Thea-Helene Gieroska, wie die Produkte in Kürze aussehen könnten.
Das Hofgut Eichigt stellt jetzt auch Rapshonig und Blütenhonig her. Auf dem Bild zeigt Thea-Helene Gieroska, wie die Produkte in Kürze aussehen könnten. Bild: Christian Schubert
Jannis Buschtöns (im Bild), Geschäftsführer vom Hofgut Eichigt, bei seinen Milchkühen.
Jannis Buschtöns (im Bild), Geschäftsführer vom Hofgut Eichigt, bei seinen Milchkühen. Bild: Christian Schubert
Das Hofgut Eichigt stellt unter anderem Milchprodukte sowie Sonnenblumenöl und Rapsöl her. Gerste aus dem Vogtland steckt im Riedenburger Bier.
Das Hofgut Eichigt stellt unter anderem Milchprodukte sowie Sonnenblumenöl und Rapsöl her. Gerste aus dem Vogtland steckt im Riedenburger Bier. Bild: Christian Schubert
Das Melkkarussell im Hofgut Eichigt. Bis zu 950 Milchkühe können hier in einer Schicht gemolken werden.
Das Melkkarussell im Hofgut Eichigt. Bis zu 950 Milchkühe können hier in einer Schicht gemolken werden. Bild: J. Puder/Michael Farkas
Das Hofgut Eichigt gehört als größter vogtländischer Landwirtschaftsbetrieb zur Unternehmensgruppe Dennree.
Das Hofgut Eichigt gehört als größter vogtländischer Landwirtschaftsbetrieb zur Unternehmensgruppe Dennree. Bild: Hofgut Eichigt
Das Hofgut Eichigt stellt jetzt auch Rapshonig und Blütenhonig her. Auf dem Bild zeigt Thea-Helene Gieroska, wie die Produkte in Kürze aussehen könnten.
Das Hofgut Eichigt stellt jetzt auch Rapshonig und Blütenhonig her. Auf dem Bild zeigt Thea-Helene Gieroska, wie die Produkte in Kürze aussehen könnten. Bild: Christian Schubert
Jannis Buschtöns (im Bild), Geschäftsführer vom Hofgut Eichigt, bei seinen Milchkühen.
Jannis Buschtöns (im Bild), Geschäftsführer vom Hofgut Eichigt, bei seinen Milchkühen. Bild: Christian Schubert
Das Hofgut Eichigt stellt unter anderem Milchprodukte sowie Sonnenblumenöl und Rapsöl her. Gerste aus dem Vogtland steckt im Riedenburger Bier.
Das Hofgut Eichigt stellt unter anderem Milchprodukte sowie Sonnenblumenöl und Rapsöl her. Gerste aus dem Vogtland steckt im Riedenburger Bier. Bild: Christian Schubert
Das Melkkarussell im Hofgut Eichigt. Bis zu 950 Milchkühe können hier in einer Schicht gemolken werden.
Das Melkkarussell im Hofgut Eichigt. Bis zu 950 Milchkühe können hier in einer Schicht gemolken werden. Bild: J. Puder/Michael Farkas
Das Hofgut Eichigt gehört als größter vogtländischer Landwirtschaftsbetrieb zur Unternehmensgruppe Dennree.
Das Hofgut Eichigt gehört als größter vogtländischer Landwirtschaftsbetrieb zur Unternehmensgruppe Dennree. Bild: Hofgut Eichigt
Oberes Vogtland
Milch, Öl und jetzt auch Honig: Hofgut aus dem Vogtland wird zur Bio-Marke
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Hofgut Eichigt entwickelt sich vom Landwirtschaftsbetrieb zum Lebensmittelproduzenten weiter. Neben den eigenen Produkten stecken Hofgut-Erzeugnisse auch in Bier und Käse. Weiteres ist geplant.

Das Hofgut Eichigt ist bekannt für seine nachhaltige Landwirtschaft. Die Haupttätigkeiten des Unternehmens umfassen die Milchproduktion mit artgerechter Tierhaltung, die biologische Landwirtschaft mit dem Anbau von Getreide, Raps, Sonnenblumen und Futterpflanzen sowie die kuhgebundene Kälberaufzucht. Die Verarbeitung von Milchprodukten findet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
2 min.
Straße belastet: Jetzt spricht das Hofgut Eichigt
Das Hofgut Eichigt (Foto) ist wichtiger Nutzer der kommunalen Lauterbacher Straße.
Der Landwirtschaftsbetrieb ist ein bedeutender Nutzer der Lauterbacher Straße zwischen Hohem Kreuz und Schönbrunn. Belastung, Zustand und Sicherheit der Straße bewegen vor allem die Schönbrunner.
Ronny Hager
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
22.10.2025
3 min.
Jugendtraum im Vogtland verwirklicht: Trauer um Dennree-Gründer Thomas Greim
Thomas Greim, Pionier der deutschen Bio-Landwirtschaft, ist am Dienstag mit 73 Jahren gestorben.
Der Gründer und Geschäftsführer der Dennree-Gruppe ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Eichigts langjähriger Bürgermeister trauert um einen Vorreiter der Bio-Landwirtschaft, den er äußerst schätzte.
Ronny Hager
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel