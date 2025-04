Ministerpräsident will Großbaustelle im Vogtland checken

Die Erweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz geht voran. Im Mai will sich davon auch ein großer Geldgeber überzeugen.

Am 26. Mai wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach Muldenhammer kommen. Denn dann lädt die Gemeinde zu einer Baustellenbesichtigung auf das Gelände der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz ein. Die Baumaßnahme ist in vollem Gange und eines der größten Bauprojekte aktuell im Vogtland. 8,7 Millionen Euro...