Mit Roboter in der Schule: Wie Tim aus dem Vogtland trotz Krebserkrankung die Klasse schaffte

Im Februar wurde bei Tim Berger Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Er musste in Chemnitz behandelt werden. Mit Hilfe moderner Technik konnte er am Unterricht am Sportcampus Klingenthal dabei sein.

Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr wie vorher. Anfang Februar kam für Jens und Jana Berger ein Schock: Bei ihrem Sohn Tim wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Der 14-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum Chemnitz. Sein Immunsystem versagte, Infusionen und mehrfache Chemotherapien schwächten ihn zusätzlich.