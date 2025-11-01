Mobile Augenarzt-Praxis ab Montag wieder in Markneukirchen

Vom 3. bis 27. November steht das Mobil auf dem Parkplatz vor der Musikhalle. Eine vorherige Terminbuchung ist dafür erforderlich.

Die Mube macht wieder Station in Markneukirchen. Mube steht für mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit - ein Medizin-Spezialtruck für Augen-Standarduntersuchungen. Das Mobil steht von Montag, 3. November, für vier Wochen bis Donnerstag, 27. November, auf dem Parkplatz der Musikhalle. Um dort untersucht zu werden, ist vorab eine...